Kasklı saldırgan vurdu kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Küçükçekmece’de eski arkadaşını ziyaret eden H.A, motosikletli kasklı bir kişi tarafından silahla vuruldu. Aldığı kurşun darbesi ile yaralanan A, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.15 sıralarında Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre; eski çalıştığı iş yerine ziyarete gelen Hamza A., buradaki arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Bu sırada motosikletini arka sokağa bırakarak iş yerinin önüne gelen şüpheli, yanındaki silahı çıkararak Hamza A.'ya ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan Hamza A., ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kasklı saldırgan vurdu kaçtı

Kasklı saldırgan vurdu kaçtı

Kasklı saldırgan vurdu kaçtı

Kasklı saldırgan vurdu kaçtı

Kasklı saldırgan vurdu kaçtı

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