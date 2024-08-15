Kasksız sürücüden ilginç tepki: Ceza kesilince gülme krizine girdi

Kaynak: İHA
Kasksız sürücüden ilginç tepki: Ceza kesilince gülme krizine girdi

Kırıkkale'de gerçekleştirilen trafik denetimleri esnasında, kask takmayan bir motosiklet sürücüsüne uygulanan 690 Türk Lirası tutarındaki idari para cezası, sürücünün beklenmedik bir şekilde gülme krizine girmesine yol açtı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki trafik ve asayiş birimleri, şehir çapında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artırdı. Bu denetimlerde, emniyet kemeri kullanımından alkollü araç kullanımına, araç muayenelerinden sürücü belgelerinin geçerliliğine kadar bir dizi kritik konu mercek altına alındı. Özellikle, gürültü kirliliği yaratan modifiye egzoz sistemleri ile donatılmış motosikletler ve diğer araçlar dikkatle incelendi.

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Denetimler, Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki Nokta Kavşağı ile Terminal Kavşağı arasındaki bölgede gece yarısına dek sürdü. Motosikletli Yunus Timleri ve halk arasında "gece kartalları" olarak tanınan çarşı ve mahalle bekçileri, denetimlere katkıda bulundu. Ekipler tarafından 351 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi ve kasksız motosiklet kullanımı nedeniyle bir sürücüye 690 TL tutarında ceza kesildi. Sürücü, cezaya gülerek tepki gösterdi ve "Devlet sağ olsun" ifadesini kullandı.

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Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen, teknik olarak modifiye edilmiş ve aşırı gürültü üreten araçlara yönelik denetimlerde, toplam 67 sürücüye 237 bin 801 Türk Lirası değerinde ceza uygulandı. Ayrıca, 28 araç trafikten men edilirken, bir kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca ve mermilerin ele geçirildiği bildirildi.

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