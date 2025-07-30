Kasksız sürücünün sonu! Aydın'da korkunç kaza

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kasksız sürücünün sonu! Aydın'da korkunç kaza

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücü savruldu. Hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi Didim Bulvarı'nda meydana geldi. E.Y.'nin kullandığı 09 APG 482 plakalı hafif ticari araç ile Bilal Uluışık yönetimindeki plakası henüz tespit edilemeyen motosiklet çarpıştı.

Motosikletin sürücüsü Uluışık ile arkasındaki Samet Geriş (17) yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uluışık, bugün hayatını kaybetti.

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kask takmadığı görülen motosiklet sürücüsü Uluışık ile arkasındaki Samet Geriş'in hafif ticari araçla çarpıştığı, çarpışmanın etkisiyle motosikletin devrildiği ve Geriş'in yola savrulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca, hafif ticari aracın sürücüsü E.Y.'nin aracını durdurup yaralıların yanına gittiği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kasksız sürücünün sonu! Aydın'da korkunç kaza

Kasksız sürücünün sonu! Aydın'da korkunç kaza

Kasksız sürücünün sonu! Aydın'da korkunç kaza

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