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Kaşla göz arasında Diyanet'in yetkileri arttı. Artık Diyanet okullarda kamplarda medyada bunu yapabilecek

Türkiye, depremde enkaz altından çıkan canıyla uğraşırken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yetkileri yeniden düzenlendi. Diyanet'e irşat faaliyeti görevi verildi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 09:25
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Kaşla göz arasında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yetkileri yeniden düzenlendi

Kaşla göz arasında Diyanet'in yetkileri arttı. Artık Diyanet okullarda kamplarda medyada bunu yapabilecek
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yetkilerine bir yenisi daha eklendi. Başkanlığa, okullarda, medya kuruluşlarında ve gençlik kamplarında, “Doğru yolu gösterme” anlamına gelen irşat faaliyeti görevi verildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Toplumsal yaşamı ilgilendiren hemen her alanda aktif rol oynayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yetkilerine yenileri eklendi. Başkanlığa, okullarda, medya kuruluşlarında ve gençlik kamplarında, “Doğru yolu gösterme” anlamına gelen irşat faaliyeti görevi verildi. Yetkileri genişletilen Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ise “Afet ve acil durumlarda manevi danışmanlık hizmeti sunma” görevinin verildiği bildirildi.

GÖREVLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, “Görev ve Çalışma Yönetmeliği” yeniden düzenlendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik ile başkanlığın yetkileri artırıldı. Cezaevleri, çocuk eğitim evleri, huzurevleri, hastaneler ve öğrenci yurtlarında vaaz ve irşat faaliyetleri yürütebilen Diyanet’in bu faaliyetleri okullar, gençlik merkezleri ve medya kuruluşlarında da gerçekleştirebilmesine olanak sağlandı.

Yalnızca dini günlerde program düzenleme yetkisi olan Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri de yönetmelik değişikliği kapsamında genişledi. Müdürlüğün, ulusal günlerde de programlar düzenleyebileceği belirtildi. Öte yandan müdürlüğün, “Afet ve acil durumlarda din hizmeti, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti” sunmasının önü açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca manevi danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilecek kesime göçmenler ile mevsimlik işçiler de eklendi.

KUTLU DOĞUM HAFTASI

Değişiklik kapsamında, Diyanet’ten emekli olan din görevlilerine de vaaz verme olanağı tanındı. Diyanet emeklisi kişilerin, “Müftülüklerin izni ile” vaaz verebileceği kaydedildi. Yönetmelikte yer alan, “Kutlu Doğum Haftası” ibaresi de “Mevlid-i Nebi Haftası” olarak değiştirildi.

 


 

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