Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi Eymen Nevfel öldürüldü

Ölen komutanın, Kassam Tugayları Genel Askeri Konseyi Üyesi ve Orta Gazze Tugayı komutanı Eymen Nevfel olduğu bildirildi.

Hamas’ın hukuk sorumlusu ve vaizi de öldürüldü

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında Hamas’ın hukuk sorumlusu Teysir İbrahim ile Vaiz Vail ez-Zerid’in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Hamas, 7 Ekim’de “Aksa Tufanı” adını verdiği kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Çatışmalar 11. gününde devam ediyor

Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar, Hamas’ın saldırı başlatmasının ardından 11. gününde devam ediyor. Karşılıklı saldırılarda binlerce kişi öldü, binlercesi de yaralandı. Uluslararası toplum, taraflara ateşkes çağrısında bulunuyor.