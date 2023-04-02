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  • Naci Görür Kastamonu depreminin ardından Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda yaşananları yazdı

Naci Görür Kastamonu depreminin ardından Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda yaşananları yazdı

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaş geceyi sokakta geçirdi. Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medya hesabından Kastamonu'daki depreme ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 11:38
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Kastamonu depreminin ardından Naci Görür'den açıklama

Naci Görür Kastamonu depreminin ardından Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda yaşananları yazdı
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Editör: Fatma Demirkaya

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, saat 00.24'de, 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 11.83 kilometre derinliğinde yaşandı.

Depremin ardından, il merkezinde panik yaşayan vatandaşlar, soluğu dışarıda aldı. 

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür Kastamonu'da meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

"TELAŞ YOK..."

Telaş yok diyen Prof. Dr. Naci Görür Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Kastamonu Kızıleller/İhsangazi’de 4,2 deprem oldu. Deprem KAF zonunda, o yörlerde KAF büyük ölçüde kırılmış ve enerji boşaltmış olduğu için telaş yok, sevgiyle"

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