Kastamonu'da ayıyı gören işçiler kaçtı

İHA'nın haberine göre, olay, Küre ilçesi Uzunöz köyünde meydana geldi. Ormanlık alan içerisinde kesim işi yapan orman işçilerinin yanına gezintiye çıkan ayı geldi.

Ayıyı gören işçiler, korkuyla kesim alanından uzaklaştı. Ayının gitmiş olabileceğini düşünen işçiler, bir süre sonra alana geldiklerinde ayıyı tomrukların yanında oturur vaziyette gördü.

O anları cep telefonu ile kayıt altına alan işçilerin ayıyla ilgili diyalogu ise güldürdü. İşçilerin birbirlerine, “Ayıya yaklaşma. Yanında yavrusu varsa şart olsun bizi parçalar” ifadeleri gülümsetti.

Orman işçileri, ayıyı kesim alanından uzaklaştırmak için çeşitli sesler çıkarsa da ayı, oturur vasiyette işçileri izlemeye devam etti. Bir süre işçileri izleyen ayı, ormanlık alanda gözden kayboldu.

İnebolu’nun Çiçekyazı köyünde de ayı, girdiği meyve bahçesine zarar verdi. Meyve bahçesinde bulunan ağaçların dallarını kıran ayı, dallardaki meyveleri de yedi.

Sosyal medyadan tepki gösteren bir vatandaş, "Şehirde şehir ayılarıyla köyde de orman ayılarıyla hayat zorlaşmaktadır. Ayılar çoğaldıkça üzerine bir de günümüz şartları da eklenince artık yeter deniliyor. Bu yıl evin çevresinde meyve ağaçlarını yok etti ayı" dedi.