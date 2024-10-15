Kastamonu’da binlerce makaron ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 14 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bir adreste yapılan aramada 720 paket halinde 14 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.