Kastamonu’da binlerce makaron ele geçirildi

Kaynak: İHA
Kastamonu’da binlerce makaron ele geçirildi

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 14 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 14 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik çalışmalar çerçevesinde il merkezinde bir adreste yapılan aramada 720 paket halinde 14 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Son Haberler
Florlu sera gazları düzenlemesi Resmi Gazete'de
Florlu sera gazları düzenlemesi Resmi Gazete'de
Tik Tok 'ünlüleri' yarışma programında buluştu
Tik Tok 'ünlüleri' yarışma programında buluştu
Mardin’de restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Süryani Çarşısı açıldı
restorasyonu tamamlanan 400 yıllık Süryani Çarşısı açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Çorum'da cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi
Cinayete kurban giden köy muhtarı toprağa verildi