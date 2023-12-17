Kastamonu'da çıkan yol verme kavgası kanlı bitti

Kastamonu’nun, Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre, kamyonu ile seyir halinde olan F.G. ile T.A. isimli sürücü arasında yol verme anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı.



SİLAHLA VURARAK YARALADI

Tartışma sırasında T.A., F.G.'yi silahla vurarak yaraladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan F.G., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.