Kastamonu'da fuhuş operasyonu

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ortaklığında yürütülen "fuhşa teşvik ve aracılık etme" suçu soruşturması kapsamında bir kadının, 3 şahıs tarafından fuhşa sürüklendiğini belirledi.

Ekipler tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, şüpheliler D.S, T.K. ile V.T.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.S. ve T.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.T.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.