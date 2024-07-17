Kastamonu'da hasat başladı. Kar suyu ile beslendi

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 12 bin dekar alanda yetiştirilen ve buğdayın atası olarak bilinen siyez buğdayı, iç ve dış piyasada ham ve işlenmiş olarak yoğun talep görmeye devam ediyor.

Bölgede "kabulca" veya "kaplıca" olarak adlandırılan siyez buğdayının yaklaşık yüzde 70’i bulgur, geri kalan kısmı ise un ve yem olarak değerlendiriliyor.

Siyez, iç pazarın yanı sıra son zamanlarda yurt dışında da büyük ilgi görüyor. İlaçsız ve gübresiz yetişebilen tek tahıl ürünü olan ve geçmişi 12 bin yıl öncesine dayanan siyez, biçerdöverlerle hasat edilmeye başlandı. İhsangazi ilçesinde siyez üreten çiftçiler, bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirttiler.

"ŞU AN GÜZEL BİR SEZON GEÇİYOR"

İlçede siyez yetiştiriciliği yapan Sabahattin Ciğerci, "Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde siyez buğdayının hasadına başladık. İnşallah verimli bir yıl olur. Şu an güzel bir sezon geçiyor" dedi.

Yasin Ciğerci ise, "Siyez buğdayımızın hasadını yapıyoruz. Hasat sürecinde yağmur ve kar sularının tarlaları beslemiş olması çok önemli. Yetişme sürecinde siyezimiz kendisini kar suyu ile çok güzel bir şekilde besledi. Biz de ara ara gözlemleyerek yetişme sürecini takip ettik. Şu anda da hasadımızı yapıyoruz. Bundan sonra yer değirmenimizde un yapacağız ve ürünümüzü Türkiye’nin her yerine göndereceğiz" diye konuştu.