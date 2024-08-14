Kastamonu'da iki aile arasında kavga: 1 ölü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu'da iki aile arasında kavga: 1 ölü

Kastamonu'nun Cide ilçesinde husumetli olan iki aileler arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralanırken, yaralanan kişilerden 1'i tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde dün gece saatlerinde kavga meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, aynı binada yaşayan ve aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavga kısa sürede büyüdü. Kavgaya ailelerin yakınları da katılırken, kavgada Ş.K., A.G., H.K., B.A. ve R.B. ile diğer aileden E.Ç. darp edilerek yaralandı.

Yılmaz Fayiz ise bıçaklanırken, kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesine kaldırılırken, tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yılmaz Fayiz, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Fayiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, Fayiz'in cenazesi otopsi işlemleri sonrasında toprağa verilecek.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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