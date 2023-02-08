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Kastamonu’da iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da iki katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. 

Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba - 11:15
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Kastamonu’da iki katlı ahşap ev alev alev yandı

Kastamonu’da iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
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İHA'nın haberine göre, Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Üçevler köyünde gece saatlerinde Erhan Çelenkoğlu’na ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine yangın yerine İnebolu itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bölgede yoğun kar yağışı sebebiyle köye ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine İnebolu Kaymakamlığı tarafından bölgeye kepçe ve greyder sevk edildi. Kepçe ve greyderin yolu açmasıyla itfaiye ekipleri, Üçevler köyüne ulaşarak yangına müdahale etti. Yangın, çevre evlere sıçramadan kontrol altına alınırken iki katlı ahşap ev ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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