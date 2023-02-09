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Kastamonu’da 488 köy yolu kapandı

Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle 488 köye ulaşım sağlanamıyor.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 11:37
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Kastamonu’da kar nedeniyle 488 köy yolu kapandı

Kastamonu’da 488 köy yolu kapandı
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İHA’nın haberine göre, Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 488 köye ulaşım sağlanamıyor. İlçe merkeziyle birlikte 19 ilçede etkili olan kar yağışı dolayısıyla toplam 4 bin 913 kilometrelik yol ağı ulaşıma kapandı.

Ekipler, karla kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kastamonu'da etkili olan kar yağışı sonrası merkezde 49, Abana’da 9, Ağlı'da 12, Araç'ta 12, Azdavay'da 40, Bozkurt'ta 29, Cide'de 64, Çatalzeytin'de 40, Daday’da 8, Devrekani'de 40, Doğanyurt'ta 22, Hanönü'nde 3, İhsangazi'de 12, İnebolu'da 63, Küre'de 31, Pınarbaşı'nda 12, Seydiler'de 6, Şenpazar'da 20 ve Taşköprü'de 16 olmak üzere toplam 488 köy yolu ulaşıma kapandı.

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