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Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu

Kastamonu, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 14:52
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Kastamonu'da kar yağışı

Kastamonu'da kar yağışı etkili oldu
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İHA'nın haberine göre, Kastamonu il merkezi, ilçeleri ve şehrin yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, Kastamonu’da aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar, Kastamonu’nun il merkezi, ilçeleri ve yüksek kesimlerinde etkili olmaya devam ediyor. Kar yağışı sebebiyle şehir beyaz örtüyle kaplanırken, bazı vatandaşlar da kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi. Şehrin ortasından geçen Karaçomak Deresi de kar yağışıyla birlikte renkli görüntüler oluşturdu.

Kar yağışının beklendiğini belirten Aliye İhtiyar isimli vatandaş, "Ne güzel kar yağıyor. Beklenen bir kar yağışıydı. Mevsimler artık değişti. Bu mevsimde de kar yağıyor, yapacak bir şey yok. Kar güzel yağıyor" dedi.

 

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