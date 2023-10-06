Kastamonu’da kaybolan genç kız İstanbul’da bulundu

Ailesi 1 aydır arıyordu

Elif Kocadere, 7 Eylül’de çalıştığı iş yerinden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine ailesi kızlarına ulaşmaya çalıştı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kaldı. Aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Elif’in fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan ve bölgede dağıtan aile, görenlerden yardım istedi.

Polisin çalışması sonuç verdi

Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Elif Kocadere’nin izini sürdü. Yapılan araştırmalar sonucunda Elif’in İstanbul’da olduğu belirlendi. Bugün İstanbul’da bulunan Elif Kocadere, ailesine teslim edildi. Elif’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.