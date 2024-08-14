Kastamonu'da komşular birbirine girdi. 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: DHA
Kastamonu'da komşular birbirine girdi. 1 ölü, 6 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde aynı binada oturan iki aile arasında yaşanan kavgada Yılmaz Fayiz yaşamını yitirdi. 6 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana gelen olayda, aynı binada oturan ve önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki aile arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada, Şaban K., A.G., H.K., B.A., R.B. ve E.Ç. darp sonucu, Yılmaz Fayiz bıçaklanarak yaralandı.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yılmaz Fayiz, hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası cinayet şüphelisi Şaban K. ile 5 kişi gözaltına alındı.

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