Kaza, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Seydiler Organize Sanayi Bölgesi (OSB) mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Salim O. yönetimindeki 37 ACY 258 plakalı, Iveco marka sunta yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle tırın dorsesinde bulunan suntalar geniş bir alana saçıldı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü Salim O., olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yetkililer, kazayla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlattı.