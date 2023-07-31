Kastamonu'da taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy düzenledi

Kastamonu'da taksiciler, bir meslektaşlarının aracında bıçaklanarak öldürmesini protesto etmek için konvoy düzenledi.

KAYNAK: AA
Kastamonu'da taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy düzenledi

Kastamonu’da taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil’in, aracında bıçaklanarak hayatını kaybetmesi, meslektaşlarını yasa boğdu. Bir araya gelen taksiciler, cinayeti protesto etmek için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Kastamonu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, Beyçelebi Mahallesi Çağlar Parkı önünde basın açıklaması yaptı. Sarıahmetoğlu, cinayete dikkati çekmek amacıyla taksicilerle konvoy düzenleyeceklerini açıkladı.

Cinayetin kendilerini derinden etkilediğini ve Valilik ile kolluk kuvvetleriyle istişarelerde bulunduklarını belirten Sarıahmetoğlu, "Bugün burada arkadaşımıza yapılan yarın başka bir arkadaşımıza yapılmayacak diye bir şey yok" dedi.

Sarıahmetoğlu, bazı taksicilerin gece nöbetlerini kaldırma talebine de değinerek, "Hastası, doğumu, acil işi, cenazesi olan olur mutlaka menziline ulaşmak zorunda. Arkadaşlarımız da hizmet vermek için gece gündüz duraklarda seferber oluyorlar. Biz de devlet tarafından kendimizi korunur ve güvenilir hissetmek istiyoruz. İnşallah bu olaylar son bulur" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından taksiciler, araçlarıyla Kuzeykent Kapalı Pazar Yeri’ne kadar konvoy halinde ilerledi.

Nurettin Tığlıgil cinayeti, Aktekke Mahallesi'nde meydana gelmişti. Olayda Tığlıgil, yolcu olarak aldığı 2 kişiyle Yol Sokak'ta tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Tığlıgil bıçaklanmıştı. Hastaneye kaldırılan Tığlıgil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayla ilgili B.K. (18) ve A.A. (16) adlı şüpheliler yakalanarak tutuklanmıştı.

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