Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu! Tutuklamalar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu! Tutuklamalar var

Kastamonu'da düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu maddeyle yakalanan üç kişi tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmalar sonucunda M.B.Ç., H.A. ve N.Ç. isimli şahısları tespit etti.

Düzenlenen operasyonda, şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 24,53 gram metamfetamin, 1,55 gram bonzai, 3,42 gram skunk, bir miktar kokain, 5 adet uyuşturucu hap ve 6 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.Ç., H.A. ve N.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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