'Kasten yaralama' suçundan aranan 2 kişi yakalandı

Kırklareli’nde aranması olan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

'Kasten yaralama' suçundan aranan 2 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipler tarafından, haklarında yakalaması olan şüpheliler yönelik çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda 'kasten yaralama' suçundan aranan B.A. ile S.C. yakalandı.

Şüphelilere yönelik yapılan aramalarda pompalı tüfek ile bıçak ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan denetimlerde uyuşturucu madde ile 3 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerde 6.17 gram esrar, 2.81 gram metamfetamin, tabanca ile iki bıçak ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

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