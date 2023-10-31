Katar Büyükelçiliği’nin aracıyla uyuşturucu ticareti. Şoför itiraf etti

Brezilya ve Katar’ın, Sofya’daki büyükelçiliklerinde şoför olarak çalışan 2 kişinin elçilik aracıyla uyuşturucu taşıdığı ortaya çıktı. Şoförlerin ifadesi de açıklandı.

Katar Büyükelçiliği’nin aracıyla uyuşturucu ticareti. Şoför itiraf etti

Halktv’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, olay 20 Ekim sabahı meydana geldi.

Anılan gün sabah 08.15 gibi Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yapan bir araçta arama yapıldı. Anılan araç Brezilya’nın, Bulgaristan’ın başkenti Sofya Büyükelçiliğine aitti.

İKİ ÇANTADA 58 KİLO KOKAİN

Diplomatik araçta yapılan aramada bir sırt çantası ile bir el valizi çıkarıldı. İki çantada 52 paket halinde, toplam 57 kilo 892 gram ağırlığında kokain bulundu. Araçta bulunan iki kişi ise, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bu arada, anılan uyuşturucunun piyasa değeri 300 milyon TL’ye yakın.

“ÇANTALARI TESLİM EDİP PARAYI ALACAKTIM “

Katar Büyükelçiliği’nde şoför olarak çalıştığını söyleyen Petar Zdravkov Yordanov (52), kokain dolu iki çantayı Kapıkule’ye varmadan, yol kenarında duran bir kişiden aldığını söyledi. Yordanov, ifadesinin devamında “Çantaların içinde ne olduğunu sorduğumda, şahsi kişisel eşyaları olduğunu söyledi. Çantaları götürmem karşılığında 300 Leva (4.500 TL) alacaktım. Anlaşmış olduğumuz parayı, çantaları Türkiye’ye geçirdikten sonra alacaktım. Parayı alacağım nokta konusunda herhangi bir bilgim yoktu” dedi.

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Kokain dolu çantaları kendisine veren kişinin 45 yaşlarında ve Bulgarca konuşan bir kişi olduğunu anlatan Yordanov, bu kişinin eşkâl bilgilerini de Gümrük Muhafaza ekipleri ile paylaştı.

“ÇANTAYI ALDIĞI KİŞİYİ GÖRMEDİM”

Brezilya Büyükelçiliği’nde 8 yıldır şoför olarak çalıştığını anlatan bir diğer şüpheli Kiril Vasilev Dimitrov (54) ise ifadesinde, kokain dolu çantalar ile ilgisinin olmadığını söyledi. Petar Zdravkov Yordanov’un durmasını istediği yerde 2 dakika kadar beklediklerini anlatan Dimitrov “Durakladığımız yerde Petar araçtan indi; iki dakika içinde araç bagajına bir şey koydu. Bir çantayı da benim oturduğum koltuğun arkasına koydu. Çantayı aldığı kişiyi ve yeri görmedim. Bulunduğumuz yerin yol üstü olması nedeni ile biraz şüphelendim. Ancak, Petar ile aynı mesleği yaptığımız sakıncalı bir şey olduğunu düşünmedim” diye konuştu.

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ARAMAYI GÖRÜNCE ‘YANDIK’ DEDİ

Dimitrov, Kapıkule Gümrük sahasında görevlilerin arama yaptığını gören Yordanov’un, kendisine dönerek “Yandık” ifadesini kullandığını anlattı. Dimitrov, ifadesinin devamında “Uyuşturucu maddeler kesinlikle bana ait değil” dedi. Yordanov ile 8 yıldır arkadaş olduklarını söyleyen Dimitrov, elçilik aracını, kimi zaman izin almadan Bulgaristan’da ve Türkiye’de kullandığını da anlattı.

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