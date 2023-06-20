Katar-Çin arasında 27 yıllık doğal gaz anlaşması

Katar ve Çin arasında enerji konusunda yeni imzalar atıldı. Başkent Doha’daki imza töreninde konuşan Katar Enerji Bakanı ve Katar Enerji CEO’su Saad Sherida al-Kaabi, Çin’in Sinopec şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında Katar Enerji’den yıllık 4 milyon ton doğal gaz tedarik edeceğini söyledi. Kaabi, dedi.

Kaabi, bu proje kapsamında Çin ile yapılan anlaşmanın ikinci sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satış ve satın alma anlaşması olacağını belirtti.

Çin ile yapılan iki anlaşma da sıvılaştırılmış gaz endüstrisinde görülen en uzun anlaşma örnekleri oldu.

Katar, dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip olan ve Körfez’in altından İran topraklarına kadar uzanan Kuzey Sahası’nın işletmesini genişleterek, LNG üretimini 2027 yılına kadar yüzde 60’tan fazla artırarak, yılda 126 milyon tona çıkarıyor.

Çin başta olmak üzere Japonya ve Güney Kore’nin de aralarında bulunduğu Asya ülkelerinden ilginin arttığı Katar gazı, özellikle Rusya’nın Ukrayna saldırılarının ardından Avrupa ülkelerinin de gözdesi oldu.

(İHA)