Katar Dışişleri Bakanlığı'ından Türkiye açıklaması

Katar Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bugün Hamas'la görüşecek olan arabuluculuk ekibinde olacağını duyurdu.

Türkiye heyeti bu duyurudan kısa süre sonra belli oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'yi temsilen Katar'a gitti. Katar ve Mısır'ın Hamas'a ateşkes planını verdiğini ve Hamas'ın planı incelediğini yineledi.

Açıklamanın devamında, Gazze'deki savaşın sonlanmasının ilk adımın tüm tarafların anlaşması olduğunu vurgulandı.

Bakanlık ayrıca Katar'ın "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Doha saldırısı sonrasında gelen özründen dolayı memnun olduğunu" da ekledi.

Sözcü'deki habere göre Katar bunun yanında Trump ve Netanyahu'dan aldıkları güvenlik garantilerinin ikna edici olduğunu ve gelecek zirvenin güvenli olacağını belirtti.

HAMAS PLANA SOĞUK BAKIYOR

Reuters'e konuşan Hamas kaynakları, planın "son derece taraflı" olduğunu ifade etti. Aynı kaynak, "bu anlaşma örgütten imkansız şartlar talep ediyor ve örgütün yok oluşunu hedefliyor" dedi.

Başka bir Filistinli kaynak ise "Trump'ın teklifi, İsrail'in talep ettiği şartların tam olarak uygulanması anlamına geliyor. Bu plan Filistin halkına ve Gazze sakinlerine hiçbir hak tanımayacak" diye konuştu.

İsrail televizyonu Kanal 12 ise, konuyla ilgili olarak İsrailli bir siyasetçinin sözlerini şu sözlerini aktardı:

"Hamas'ın bu öneriyi kabul edip etmeyeceğini bilmiyoruz, ancak stratejik bir dönüşüm yaşandı. Geçen hafta biz izole durumdaydık, şimdi ise Hamas izole durumda."