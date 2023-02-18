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Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor

Bir araştırmaya göre; Katarakt ameliyatı olanların olmayanlara göre beyninin daha genç kaldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 09:20
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Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor

Katarakt ameliyatı olanların beyni daha genç kalıyor
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Ensonhaber’de yer alan habere göre; 13 yıllık bir araştırmanın sonucu dikkat çekti. Bu araştırmaya göre; Katarakt ameliyatı olanların olmayanlara göre beynin bilişsel kapasitesi %50 fazla olduğu ortaya çıktı.

Katarakt ameliyatı ve beyin ilişkisi ile alakalı Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu açıklamalar yaptı.

Hepimizin gözünün içinde doğuştan var olan bir lens mevcut olduğu fakat 40’lı yaşlardan sonra fonksiyonunu kaybetmeye başladığı biliniyor. Bu fonksiyonun kaybedilmesinin sebepleri yaş faktörü, katarakt, hastalık veya doğuştan gelen bir rahatsızlık olabilir. 13 yıllık bir araştırma sonucu katarakt ameliyatı olanların olmayanlara göre beynin bilişsel kapasitesi %50 fazla olduğu ortaya çıktı. 

KATARAKT IŞIĞIN GÖZE GİRMESİ ENGELLER

Dr. Özer Kavalcıoğlu , “katarakt genelde 60’lı yaşlardan sonra görülen bir rahatsızlıktır. Şeffaf olan göz içi lensimizin zamanla buğulanması diyebiliriz. Bu buğulanma ışığın göze girmesini engeller ve görme düzeyimizi düşürür. Eğer katarakt erkenden tedavi edilir ise bu göze giren ışığın kalitesini arttıracaktır doğal olarak retina proteinleri ile gözün çalışma ilişkisi daha kuvvetli olacağından tüm vücudun çalışması daha verimli olacaktır. Tüm bunlara ek olarak Akdeniz Tipi Beslenme, Omega 3 ve A vitamini kullanımı görme kalitenizi arttırır.’’ dedi.

GÖZLER İYİYSE BEYİN VE VÜCUDUNUZ DA DAHA GENÇTİR

Dr. Özer Kavalcıoğlu ‘’Gözlerimiz dünyaya açılan pencerelerimizdir. Gözlerimiz sadece görmek için değil, ışığı algılamak için var. Gözümüzde bulunan melanopsin isimli retina proteinleri ışığın miktarını algılar ve bu bilgiyi beyinin arka kısmında bulunan iç saat merkezine gönderir. Bu gönderim sonucu beyin vücudun sirkadiyen ritmini yani biyolojik saatini ayarlar. Tüm hücreler bu sistematik ile çalışmasını sürdürür’’ diye konuştu.

Kavalcıoğlu “Bu şekilde hücresel düzeyde, beyinin kendini ne zaman temizleyeceğini veya hangi hormonun üretilmesi için emir verileceği belirlenir. Göz sağlığı iyiyse ve göze gelen ışık doğru şekilde beyne iletilirse tüm bu ilerleyiş doğru şekilde tamamlanır. Fakat ışık doğru şekilde beyne iletilmez ise bahsettiğim bu sistemde bozulmalar yaşanır.” dedi.

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