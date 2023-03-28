Katarakt nedir? Katarakt belirtileri nelerdir? Katarakt tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan kataraktla ilgili detaylar...

KATARAKT NEDİR?

Katarakt sıkça yaşa göre sınıflandırılan bir hastalıktır. Doğuştan gelen katarakta konjenital katarakt, Yaş ile birlikte ortaya çıkan tipe ise senil katarakt denir. Gözün içinde yer alan, sinir ve damar içermeyen mercek üzerinde bulanık kısımların oluşması, saydamlığını kaybetmesi, kahverengi ve sarı renklenmelerin oluşmasıyla ortaya çıkan, görme duyusunun azalması ile sonuçlanan hastalıktır.

KATARAKT BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Gözlük numarasının sık değişmesi

-Gözlük ihtiyacının azalması

-Gözlüksüz yakını daha iyi görme

-Gece görüşünde azalma

-Derinlik hissinin kaybı

-Uzağı ve yakını görememe

-Işıktan şikâyet ve kamaşma

-Güneşli günlerde görmenin bozulması

-Bulanık görme

-Renklerin zor ve soluk algılanması

-Göz yorgunluğu ve baş ağrısı



KATARAKT TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Uzman hekim tarafından dinlenen öykü sonrası oftalmoskop ile göz muayenesi yapılır. Oftalmoskop yoğun bir ışık ile hekimin, göz içini ayrıntılı olarak görmesini sağlayan bir cihazdır. Bu sayede göz merceğinin ne kadar etkilendiği anlaşılır. Bazı durumlarda hastanın hiçbir şikâyeti olmasa bile rutin göz muayenesi sırasında bu yöntemle katarakt fark edilebilir. Katarakt varlığı bu yöntemle anlaşılır ve tedavi süreci hakkında hasta bilgilendirilir. Katarakt, diyet ya da ilaç tedavisi ile önlenemez ve tedavi edilemez. Tek seçenek cerrahi müdahaledir. Cerrahi endikasyonu, hastanın görme düzeyine ve şikâyetlerine bağlı olarak konur. Ancak katarakt ilk evrelerinde ise gözlük kullanımı ile günlük işlerin yapılması sırasında oluşan şikâyetler geçici olarak giderilebilir. Ancak ilerlemiş katarakt vakalarında ameliyat tek seçenektir.