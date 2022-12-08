Dünya Kupası'ndan Süper Lig takımlarını ne kadar kazandığı belli oldu

Dünya Kupası nedeniyle şu ana kadar Beşiktaş 600 bin dolar, Galatasaray ise 427.9 bin dolar'ı cebine koydu.

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanırken turnuvaya oyuncu gönderen Süper Lig ekiplerinin kazancı da ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre FIFA, kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son iki sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti.

Süper Lig kulüpleri Dünya Kupası'ndan ne kadar kazandı?

Kadrsounda bulunan 4 oyuncuyu Dünya Kupası'na yollayan Beşiktaş, eski oyuncuları Vida, Larin ve Batshuayi'den de pay alacak. Kartal'ın bir başka avantajı ise Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması oldu. Beşiktaş şu ana kadar 600 bin dolar'ı kasasına koydu. Kaptan Saiss'li Fas ile Weghorst'un Hollanda'sı eğer yarı finale çıkarsa bu rakam artacak.

Beşiktaş'ın ardından en fazla ücreti ise Galatasaray alacak. Turnuvaya 5 oyuncu gönderen sarı-kırmızılılar kasasına toplamda 427.9 bin doları koydu.

Fenerbahçe ise Michy Batshuayi, Enner Valencia ve eski oyuncusu Kim Min Jae'den dolayı toplamda 219.6 bin doları almayı hak etti.

Süper Lig'den Dünya Kupası geliri elde eden kulüpler şu şekilde:

Beşiktaş: 600 bin dolar

Galatasaray: 427.9 bin dolar

Fenerbahçe: 219.6 bin dolar

Kayserispor: 200 bin dolar

Trabzonspor: 175 bin dolar

Alanyaspor: 150 bin dolar

Hataysor: 120 bin dolar

Antalyaspor: 70 bin dolar

Konyaspor. 39.6 bin dolar