Dünya Kupası'na Türk bomba arama köpekleri damgasını vurdu

Bomba arama köpekleri Dünya Kupası'nın güvenliğine katkı sağlayan unsurlar arasında yer alıyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından özel olarak eğitilen köpekler, her türlü bina, motorlu araç, uçak, çanta, valiz ve şahısların üzerindeki patlayıcı maddeleri tespit edebilmekte.

Köpekler ayrıca, dışarıdan görülemeyen yerleri aramak için kullanılan, kablosuz ve kızılötesi bağlantı sağlayan, gece görüş özellikli kamera ses sistemlerini de taşıyor.

Bomba arama köpeklerinin bulduğu patlayıcılar, uzman ekip tarafından imha ediliyor.