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Dünya Kupası'na Türk bomba arama köpekleri damgasını vurdu

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda güvenliği sağlamaya yönelik tedbirler kapsamında Katar'da her türlü patlayıcı maddeyi tespit edebilen ve Türk Ordusu tarafından özel olarak eğitilmiş bomba arama köpekleri konuşlandırıldı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 15:10
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Katar'daki Dünya Kupası bizim yetiştirdiğimiz köpeklere emanet

Dünya Kupası'na Türk bomba arama köpekleri damgasını vurdu
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Bomba arama köpekleri  Dünya Kupası'nın güvenliğine katkı sağlayan unsurlar arasında yer alıyor. 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından özel olarak eğitilen köpekler, her türlü bina, motorlu araç, uçak, çanta, valiz ve şahısların üzerindeki patlayıcı maddeleri tespit edebilmekte. 

Köpekler ayrıca, dışarıdan görülemeyen yerleri aramak için kullanılan, kablosuz ve kızılötesi bağlantı sağlayan, gece görüş özellikli kamera ses sistemlerini de taşıyor.
Bomba arama köpeklerinin bulduğu patlayıcılar, uzman ekip tarafından imha ediliyor.

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UmutCan
7.12.2022 15:17
Asker ve polislerimize saygı ve sevgiler ayaklarına taş deymesin.  
 
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