Katie Perry, Katy Perry'e dava açtı

Avustralyalı moda tasarımcısı Katie Perry, markasının isim hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle dünyaca ünlü pop şarkıcısı Katy Perry’ye karşı açtığı davayı Avustralya Yüksek Mahkemesi’ne taşıdı. Katie Perry, kendi adını taşıyan moda markasını 2006 yılında kurduğunu ve 2009 yılında resmen tescil ettirdiğini belirtiyor. Katy Perry ise o dönemlerde dünya çapında ün kazanmaya başlamıştı.

2013 yılında Katy Perry’nin Avustralya turnesi sırasında satılan bazı kıyafetlerin marka ihlali oluşturduğu iddiasıyla dava açıldı. 2023 yılında mahkeme, şarkıcının moda sektöründe tanınmış biri olmadığı gerekçesiyle tasarımcıyı haklı buldu. Ancak ertesi yıl temyiz mahkemesi bu kararı bozarak Katie Perry’nin markasının iptal edilmesi gerektiğine hükmetti.

Yüksek Mahkeme ise bu kararın olası tehlikeli sonuçları olabileceğini değerlendirerek süreci yeniden ele aldı. Mahkeme, yabancı ünlülerin yalnızca şöhretleri nedeniyle Avustralya’daki yerel markaların haklarını geçersiz kılmasının önünü açabileceği uyarısında bulundu.