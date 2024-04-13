Katil kardeşler tutuklandı

Kaynak: İHA
Katil kardeşler tutuklandı
Gaziantep'te bir şahsın ölümüyle sonuçlanan bıçaklı kavga sonrası yakalanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden B.C.İ. ve M.İ. isimli 2 kardeş tutuklandı. Diğer 5 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bayramın 2. günü komşu 2 aile arasında araç park etme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Diğer aile fertlerinin de dahil olduğu tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Hannan Şahin (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.C.İ., M.İ., Y.Y., B.K., M.S., B.K.H. ve A.D. isimli 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden B.C.İ. ve M.İ. isimli 2 kardeş cinayet zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

aw181819-01.jpg

aw181819-02.jpg

Son Haberler
Erzincan'da Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı. Yaşanan vahşet kameralara yansıdı Gündem
Erzincan'da Köpeklerine boğdurduğu kurdu yaktı. Yaşanan vahşet kameralara yansıdı
İsrail Gazze’de 10 günde 649 Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail Gazze’de 10 günde 649 Filistinliyi öldürdü
Haiti’de düzen için konsey kuruldu Dünya
Haiti’de düzen için konsey kuruldu
Bayram tatilinde Didim'e turist akını Yerel Haberler
Bayram tatilinde Didim'e turist akını
Atatürk’ün Aliağa’ya gelişinin 90. yılı kutlandı Yerel Haberler
Atatürk’ün Aliağa’ya gelişinin 90. yılı kutlandı
Konyaspor'un Süper Lig'de nasıl kalacağını açıkladı. Recep Çınar Kasımpaşa galibiyetini yazdı Spor
Konyaspor'un Süper Lig'de nasıl kalacağını açıkladı. Recep Çınar Kasımpaşa galibiyetini yazdı
ATM’nin sahte para verdiği iddia edildi Yerel Haberler
ATM’nin sahte para verdiği iddia edildi