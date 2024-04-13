Katil kardeşler tutuklandı

Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bayramın 2. günü komşu 2 aile arasında araç park etme anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Diğer aile fertlerinin de dahil olduğu tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Hannan Şahin (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.C.İ., M.İ., Y.Y., B.K., M.S., B.K.H. ve A.D. isimli 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerin ve sağlık kontrollerinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden B.C.İ. ve M.İ. isimli 2 kardeş cinayet zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.