Katil uçaklara seri üretim! Kontrolü yapay zeka olacak

Boeing, mevcut kalite kontrol skandallarıyla uğraşırken, yapay zekayla yönetilen ölümcül savaş uçakları üretmeyi planladığı bildirildi. Bu uçakların, çoklu taktik nükleer silahlar da dahil olmak üzere çeşitli bombalar ve mühimmatlar taşıyabilmesi planlanıyor ve bu durum uzmanları endişelere neden oldu.

Her biri ABD hükümetine 30 milyon dolara mal olacak binlerce uçak üretilmesi hedeflendiği ortaya çıktı.

Bu yıl iki NASA astronotunun uzayda mahsur kalmasına neden olan Boeing, şimdi de yapay zekayla yönetilen ölümcül savaş uçakları üretmeyi planladı. "MQ-28 Ghost Bats" olarak adlandırılan bu mürettebatsız katil uçakların yalnızca ABD ordusu için binlerce üretilmesi düşündüğü ifade edildi.

DailyMail.com'a konuşan analistler, Boeing'in planlarının kamu güvenliği ve ulusal güvenlik konusunda endişelere yol açtığını belirtti. Eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Steven Feldstein, Boeing'in geçmiş performansının bu tür projeler için en iyi şirket olmadığını dile getirdi.

Boeing'in Ghost Bats uçağı, burun kısmında değiştirilebilir yükler için depolama kapasitesine sahip olacak ve çoklu taktik nükleer silahlar da dahil olmak üzere çeşitli bombalar ve mühimmatlar taşıyabileceğinin altı çizildi. Şu anda, Ghost Bat'ın üç prototipi Avustralya'da Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri için üretildi ve uçuş testlerinden geçirildi.

Ghost Bat'in mevcut prototipleri, 11 metre uzunluğunda ve 3.600 kilometreden fazla uçabildiği bildirildi.

Ayrıca, bağımsız uçmak için yapay zekayı kullanma yeteneğine sahip olmasıyla dikkat çekti. Uçakların her biri ABD hükümetine 30 milyon dolara mal olacağı söylendi. Ancak, Boeing'in bu denli hassas bir iş için uygun olup olmadığı tartışma konusu olduğunun altı çizildi.