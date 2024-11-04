Katil yeğen suçunu itiraf etti! Hilmi Şen'in neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Edinilen bilgilere göre, şüpheli E.Ş., kuzeni olan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve kimliği belirlenemeyen bir kişiyi silahla yaraladı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edilirken, Yüksek İhtisas Hastanesi’nde tedavi altına alınan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer üç kişinin ise Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor. Şüpheli E.Ş. gözaltına alındı.

CİNAYETİN NEDENİ BELLİ OLDU

Sorgulama sırasında, şüpheli E.Ş.’nin, kuzeni Belediye Başkanı Şen’den belediyede işe alınmayı talep ettiği, bu talebin reddedilmesi üzerine olayın yaşandığı bilgisine ulaşıldı.

YENİDEN REFAH'TAN İSTİFA ETMİŞTİ

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz ayında partisinden istifa etmişti.