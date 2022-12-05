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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyuncu Ezgi Mola'nın kadın cinayetleri çağrısını yanıtladı: Talebine duyarsız kalmayacağız az kaldı

Katıldığı ödül töreninde En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu ödülü alan Ezgi Mola, burada yaptğı konuşmada Türkiye'deki kadın cinayetlerinin sonlandırılması yönünde tüm milletvekillerine çağrıda bulundu. Mola'nın bu çağrısına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 00:51
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Katıldığı bir törende cinayetleri çağrısı yapan Ezgi Mola'ya yanıt İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerden geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyuncu Ezgi Mola'nın kadın cinayetleri çağrısını yanıtladı: Talebine duyarsız kalmayacağız az kaldı
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Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü alan Ezgi Mola, sahnede yaptığı konuşma sırasında kadın cinayetleri için tüm milletvekillerine çağrı yaptı.

Komedyen Cem Yılmaz’ın yönettiği, dijital yayın platformu Netflix'te yayınlanan "Erşan Kuneri" dizisinde "Alev" karakterini canlandıran oyuncu Ezgi Mola, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, "En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 

TÜRKİYE'DEKİ KADIN CİNAYETLERİNE GÖNDERMEDE BULUNDU

Sahneye ödülünü almaya gelen Ezgi Mola, İran'da "başörtüsünü uygunsuz taktığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan protestolar sonucunda ülkedeki "ahlak polisi" döneminin sona erdirilmesini öğrenmekten tüm kadınlar adına mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Kadın haklarıyla ilgili görüşlerini her fırsatta dile getiren Mola, Türkiye'de de kadın cinayetleri konusunda benzer gelişmeler beklediklerini ifade etti. Ezgi Mola, "Bu güzel haberlerin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’de kimsenin görüşüyle ilgilenmiyorum; kadınlar için tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum" dedi.

MOLA'NIN BU ÇAĞRISINA İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER'DEN YANIT GELDİ

Akşener, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ezgi Mola'nın bu çağrısını ne kadar önemsediğini ve bunun için çalışacaklarını şu sözlerle açıkladı:

"Değerli Ezgi Mola'nın, içten ve haklı talebine asla duyarsız kalmayacağız. Eşit ve onurlu bir yaşamı tüm insanlarımız, tüm canlılarımız için mümkün kılacağız.  Bugün muhalefet olarak verdiğimiz mücadelemizi, yarın da iktidar olarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Az kaldı!"

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