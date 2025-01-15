Katliam yapan polisin çocukları devlet korumasına alındı

Kaynak: İHA
Katliam yapan polisin çocukları devlet korumasına alındı

Adana'da 5 kişiyi öldüren polis memurunun 2 çocuğu, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi (43), sabah saatlerinde önce eşi Ferdane Tehçi'yi (37), ardından da Adana'ya gelerek kayınvalidesi Hüsne (61), kayınbabası Yusuf (64), eşinin halası Semiha (53) ve kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi öldürdü.

Adana'da emekli polis katliamı. Oğlunun intiharından sorumlu tuttu, ailesinden 5 kişiyi öldürdüAdana'da emekli polis katliamı. Oğlunun intiharından sorumlu tuttu, ailesinden 5 kişiyi öldürdü

Yakalanan katil zanlısı gözaltına alınırken, polis memuru Mehmet Tehçi'nin 4 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındığı öğrenildi.

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