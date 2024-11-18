Katy Perry ve John Mayer, 10 yıl sonra bir arada

Katy Perry ve John Mayer, Los Angeles’ta bulunan Kia Forum’da, Sabrina Carpenter’ın konserinde, ilişkilerinin bitmesinin üzerinden neredeyse 10 yıl geçtikten sonra bir araya geldi. Konserde eski çift, ayrı ayrı gelmiş olmalarına rağmen, Mayer, VIP bölümünde Perry’nin hemen arkasında oturdu.

İkilinin sohbeti, bir Instagram videosunda da kaydedildi. Perry, arkasına dönerek Mayer’le konuşurken, Mayer ise koltuğuna yaslanmış şekilde ona doğru eğildi. Konser başlamadan önce sohbet eden eski sevgililer, geçmişteki karmaşık ilişkilerine rağmen samimi bir şekilde zaman geçirdi.

Mayer, sade bir şekilde giyinerek gri pantolon ve siyah bir ceket tercih etti. Perry ise şık bir gri mini elbise ve kahverengi dantel detaylı bir trençkot ile siyah dizüstü botlarını kombinlemişti. "Dark Horse" şarkıcısı, ayrıca nişanlısı Orlando Bloom’dan olan 4 yaşındaki kızı Daisy ile birlikteydi.

Perry, Mayer ile ilişkisini bitirdikten sonra bir yıl sonra, ünlü aktör Orlando Bloom ile ilişkiye başlamıştı. Perry ve Mayer, 2009 yılında çıkma söylentileri başlamış ancak 2012’de yeniden bir araya gelerek üç yıl boyunca romantik bir ilişki yaşadılar. 2015 yılında ise ilişkilerini sonlandırdılar.

Mayer, şarkılarını Perry'ye adadığını defalarca dile getirmişti. 2017 yılında yayımladığı “Still Feel Like Your Man” şarkısı, Perry'ye olan duygularını yansıtıyordu. Mayer, şarkıda eski sevgilisinin şampuanını banyosunda tutmayı ve eski mektuplarını saklamayı anlatarak, Perry’yi asla unutamayacağını ifade etti.

Mayer, son zamanlarda evlilik düşüncelerini de dile getirdi. 2024’te, evlenmek istediğini ve gelecekteki eşine güven vermek için evlilik hayalleri kurduğunu belirtti.