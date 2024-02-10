Kavacık’ta bir tilki otobana indi. Kendi etrafında dönen tilki kıskıvrak yakalandı

Beykoz’un Kavacık semtinde ilginç bir olay yaşandı. Bir tilki, her gün binlerce aracın geçtiği otobana girerek kendi etrafında dönmeye başladı. Otobanın ortasında tilkiyi gören şaşkına uğraşan araç sürücüleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen trafik polisleri de tilkiye yakalamakta zorlanınca çevredeki vatandaş da durumu müdahale etti. Tilki vatandaşlarında yardımıyla kıskıvrak yakalanarak yol kenarına bırakıldı.

TRAFİK ARAP SAÇINA DÖNDÜ

Yaşanan olay nedeniyle yolu trafiğe kapattı ve uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik arap saçına döndü.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

O anları, bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti ve görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Tilkinin eğlenceli o videosu kısa sürede viral oldu.

Video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

TİLKİ NEDEN OTOBANA GİRMİŞ OLABİLİR?

Tilki otobana girmesinin kesin bir nedeni bilinmiyor, ancak tilkilerin genellikle insanlardan uzak durdukları ve gündüzleri saklandıkları biliniyor. Belki de tilki, yiyecek ararken ya da başka bir bölgeye geçerken otobana çıkmış olabilir.

TEHLİKELİ BİR DURUM OLUŞUYOR

Tilkiler, çok çevik ve zeki hayvanlardır, ancak otobanda seyir halindeki araçlardan kaçınmakta zorlanabilirler. Bu yüzden, tilki otobana girdiğinde hem kendisi hem de sürücüler için tehlikeli bir durum oluşuyor.