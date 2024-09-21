Kavanoz adlı kısa filmin çekimleri tamamlandı

Manisa'nın Gölmarmara İlçesi’ndeki tarihi yapılar, doğal plato haline gelerek film setine ev sahipliği yaptı. Ağustos ayında çekimlerine başlanan ve 3 gün süren Kavanoz isimli kısa filmin çekimleri tamamlandı. Senaryosunu Onur Özkan ve Naciye Eralp’in kaleme aldığı Kavanoz’a bölgede yaşayan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Bölgenin zengin kültürel mirasını ve eşsiz doğal güzelliklerini gözler önüne seren Kavanoz adlı film, yurtiçi ve yurtdışı festivallerde yarışmalara katılacak.

YÖNETMENLİĞİNİ ONUR ÖZKAN ÜSTLENDİ

Hazırlığı yaklaşık 1 ay süren dram türündeki Kavanoz’un yönetmen koltuğuna Onur Özkan otururken yaratıcı yapımcılığını ise Naciye Eralp üstlendi.

FİLMİN KONUSU

Almanya’da yaşayan Adem, annesinin vefat haberini almasıyla doğup büyüdüğü Manisa’nın Gölmarmara ilçesindeki küskün bir şekilde terk ettiği evine geri döner. Annesinin üzüntüsüyle beraber babası ve erkek kardeşiyle uzakta olduğu zamanları telafi etmek için çareler arasa da geçen yıllar açılan yaraları daha da derinleştirmiştir.

KADRODA USTA OYUNCULAR YER ALDI

Kavanoz adlı filmde baba karakterine ünlü oyuncu Necmettin Çobanoğlu hayat verirken, Adem karakterini Cansu Fırıncı, Sevgi karakterini Özge Çığacı, Pınar karakterini Pınar İdil ve Aydın karakterini Özgün Akakça gibi usta isimler canlandırdı.

Kısa filmde ayrıca yan rollerde Gölmarmara’da yaşayan vatandaşlar da oynadı. Metin abi karakterinde Metin Becer, anne rolünde Zehra Uluğ, Tarık rolünde ise Mahir Özkan yer aldı.