Kavga ihbarına giden polisler şaşkına döndü!

Cizre’nin Nur Mahallesi Deniz Caddesi’nde bulunan bir kafenin sahipleri, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası’nı kutlamak amacıyla polis ekiplerine unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayanlar, kafede çok sayıda kişinin kavga ettiği yönünde ihbarda bulunarak polis ekiplerinin adrese gelmesini sağladı.

İhbarı değerlendirip hızla bölgeye ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beklenmedik bir şekilde meşaleler ve havai fişeklerle karşılandı. Ardından polisler için özel bir pasta kesildi.

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Ekipler, bu anlamlı jestle kendilerini mutlu eden kafe sahiplerine teşekkürlerini iletti.