Kavga ihbarına giden polisler şaşkına döndü!

Kaynak: DHA
Kavga ihbarına giden polisler şaşkına döndü!

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen “kafede kavga var” ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, kafe sahiplerinin meşale ve havai fişekli sürpriziyle karşılaştı.

Cizre’nin Nur Mahallesi Deniz Caddesi’nde bulunan bir kafenin sahipleri, Türk Polis Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası’nı kutlamak amacıyla polis ekiplerine unutulmaz bir sürpriz hazırladı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayanlar, kafede çok sayıda kişinin kavga ettiği yönünde ihbarda bulunarak polis ekiplerinin adrese gelmesini sağladı.

İhbarı değerlendirip hızla bölgeye ulaşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, beklenmedik bir şekilde meşaleler ve havai fişeklerle karşılandı. Ardından polisler için özel bir pasta kesildi.

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Ekipler, bu anlamlı jestle kendilerini mutlu eden kafe sahiplerine teşekkürlerini iletti.

Kavga ihbarına giden polisler şaşkına döndü!

Kavga ihbarına giden polisler şaşkına döndü!

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