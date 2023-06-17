Kavgada başından vurularak öldürüldü

Sokak ortasında tartıştığı üç kişiyle kavgaya tutuşan genç başından vurularak, öldürüldü

Kavgada başından vurularak öldürüldü

Konya'da Enes Akyol (20), kavga ettiği 3 kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Meram ilçesi Küçük Aymanas Mahallesi Edremit Sokak'ta meydana geldi. Enes Akyol, 3 kişiyle aralarında çıkan kavgada tabancayla başından vuruldu. Yaralı halde kaçıp Zafer Ortaokulu'nun bahçesine sığınan Akyol, burada yere yığıldı. Akyol’u takip eden şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Akyol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Akyol'un cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
OLAY, GÜVENLİK KAMERASINDA
Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akyol’un vurulduktan sonra koşarak okulun bahçesine girdiğini, peşinden gelen şüphelilerin geri dönüp kaçtığı görüldü.
Polis, 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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