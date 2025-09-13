Kavgada söylenmez! Galatasaray'ın yıldızına şok sözler

Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki en çok konuşulan imzalarından biri olan Leroy Sane ile ilgili Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Nagelsmann'ın ardından eski yıdız futbolcu Rafael van der Vaart da çarpıcı eleştirilerde bulundu.

"DAHA FAZLASINI ORTAYA KOYMALI"

Nagelsmann Sane'yi neden aday kadroya çağırmadığını, "Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor. Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor. Son maçta bir gol attı ve bir asist yaptı ama oyuna tam olarak girmesi için biraz zamana ihtiyacı var. Ondan mucizeler beklemiyordum. Leroy ile çok konuştum. İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ya da İtalya liginde oynamıyor, bu yüzden ondan belli rakamlar bekliyorum. Eğer bunları yaparsa, hâlâ bizim için bir aday olur." sözleriyle açıklamıştı.

"KARİYERİNİ ÇÖPE ATTI"

Fanatik'in Bild'den aktardığı habere göre Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart ise Sane ile ilgili daha sert bir yorum yaptı.

Hollandalı yayın kuruluşu RAN'a konuşan Van der Vaart, "Bence Sane'nin gelişimi tam bir utanç. Kendi kariyerini çöpe attı." ifadelerini kullandı.