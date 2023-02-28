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Elçin Sangu okul önünde veli ile tartıştı. Kavgaya sevgilisi de dahil oldu 

Geçen hafta çocuğunu almak için Etiler’deki Şişli Terakki Vakfı’na giden bir anne, oradan tesadüfen geçen ünlü oyuncu Elçin Sangu ve erkek arkadaşıyla tartıştı. 

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 11:10
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Kavgaya sevgilisi de dahil oldu! Elçin Sangu okul önünde veli ile tartıştı

Elçin Sangu okul önünde veli ile tartıştı. Kavgaya sevgilisi de dahil oldu 
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Hürriyet'ten Orkun Ün'ün haberine göre; Geçen hafta çocuğunu almak için Etiler’deki Şişli Terakki Vakfı’na giden bir anne oradan tesadüfen geçen Çöp Adam dizisinin yıldızı Elçin Sangu ve erkek arkadaşı Yunus Özdiken'le tartıştı.

İşte Orkun Ün’ün bu tartışmayla ilgili yazısı:

"Geçen hafta çocuğunu almak için okula giden bir anne oradan tesadüfen geçen Elçin Sangu ve erkek arkadaşıyla tartışmış. Hani sudan sebepler olur ya... Öyle bir tartışma bu bence. Elçin Sangu’nun erkek arkadaşı ters yönden gitmesini ve yolu açmasını istemiş hanımefendiden. Bu istekleri kabul edilmeyince de bağırıp çağırmış kadına. Tabii bunların hepsi bir tarafın iddiası... Eminim Elçin Sangu’dan dinlesem olayı onlar da kendi nedenlerini anlatacaklardır. Hatta belki onları sinirlendiren mevzunun bambaşka olduğu ortaya çıkacaktır. Okul önlerine bir önlem alınması ve bizim şu geçirdiğimiz zor günlerde biraz daha sakin olmamız şart."

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