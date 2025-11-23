Özellikle son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, bu küçük çekirdeklerin magnezyum, çinko, demir, fosfor, E vitamini, omega-3 yağ asitleri ve güçlü antioksidanlar açısından çok zengin olduğunu ortaya koymuştur. Kabak çekirdeği, geleneksel tıptan modern beslenmeye kadar geniş bir kullanım alanına sahiptir.

KAVRULMUŞ MU, ÇİĞ Mİ DAHA SAĞLIKLI?

Çiğ kabak çekirdeğinin kavrulmuş olanından çok daha sağlıklı. Kavurma sırasında tuz veya yağ eklenmesi kalori değerini artırıp tansiyon ve kilo sorununa yol açabiliyor. Çiğ kabak çekirdeği ise tüm besin değerlerini koruduğu için bağışıklık sistemini güçlendirme, kalp damar sağlığını koruma, iltihap önleme ve hormon dengesi sağlama konularında çok daha etkili

KABAK ÇEKİRDEĞİNİN KANITLANMIŞ 10 BÜYÜK FAYDASI

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve soğuk algınlığına karşı koruyor. Kalp ve damar sağlığını destekliyor, kötü kolesterolü düşürüyor. Yüksek magnezyum içeriği sayesinde kas kramplarını önlüyor ve uykuyu düzenliyor. Saç dökülmesini azaltıyor, cilt sağlığını iyileştiriyor .Prostat büyümesini yavaşlatıyor. Kadınlarda menopoz şikayetlerini hafifletiyor

KABAK ÇEKİRDEĞİ NASIL KURUTULMALI?

Taze kabaktan çıkarılan çekirdekler öncelikle bol suyla iyice yıkanmalı ve kabuğundaki lifli kısımlar temizlenmelidir. Daha sonra kağıt havlu veya temiz bir bez üzerinde tek kat halinde serilip oda sıcaklığında 6-8 saat bekletilerek yüzey nemi alınmalıdır. Asıl kurutma işlemi ise şu şekillerle yapılabilir: Fırında 70-80 dereceyi geçmeyen ısıda kurutulmalı

KURUYAN KABAK ÇEKİRDEĞİ NASIL SAKLANMALI?

Tamamen kuruyan çekirdekler cam kavanoz veya bez torbalara konulmalı, ağzı sıkıca kapatılmalıdır. Serin, karanlık ve nemsiz bir yerde muhafaza edildiğinde 1 yıl boyunca tazeliğini ve besin değerini korur. Buzdolabında saklamak ise 2 yıla kadar raf ömrü sağlar. Plastik poşet veya kaplarda saklandığında nem alarak küflenme riski artar.

GÜNDE NE KADAR TÜKETMELİYİZ?

Yetişkinler için günlük ideal tüketim miktarı bir avuç yani yaklaşık 25-30 gramdır. Bu miktar yaklaşık 150-160 kalori içerir ve günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 40’ını, çinko ihtiyacının ise yüzde 20-25’ini karşılar. Çocuklar için ise yaşa göre 10-15 gram yeterlidir. Aşırı tüketimde yüksek kalori ve yağ içeriği nedeniyle kilo alımına yol açabileceği unutulmamalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ZARARLAR VE YAN ETKİLER

Kabak çekirdeği genel olarak çok güvenli bir besindir ancak aşırı tüketimde şu sorunlar görülebilir: Mide şişkinliği ve gaz yapabilir Günde bir avuç çiğ kabak çekirdeği, birçok pahalı takviyeden çok daha fazla fayda sağlayabilir.