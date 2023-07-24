Kavurucu sıcaklara 3 ilde yağış arası. Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı illeri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığının Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN KENTLER: Erzurum, Kars ve Ardahan

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu, kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusu) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Kuzey ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 32°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık