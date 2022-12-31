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  • Kaya Çilingiroğlu 17 yıl sonra itiraf etti. Hülya Avşar’la evlenme nedeni şaşırttı

Kaya Çilingiroğlu 17 yıl sonra itiraf etti. Hülya Avşar’la evlenme nedeni şaşırttı

1997 yılında Hülya Avşar'la evlenen ve 2005 yılında boşanan Kaya Çilingiroğlu, 17 yıl sonra Avşar ile evlenme nedenini açıkladı.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 13:37
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Kaya Çilingiroğlu'dan yıllar sonra gelen Hülya Avşar itirafı

Kaya Çilingiroğlu 17 yıl sonra itiraf etti. Hülya Avşar’la evlenme nedeni şaşırttı
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Bir YouTube kanalına konuk olan Kaya Çilingiroğlu açıklamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Eski eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç’ı anlatan Çilingiroğlu itirafıyla da herkesi şaşırttı. 

Çilingiroğlu, Hülya Avşar için bir itirafta bulundu. Çilingiroğlu, “İyi ki sevmiş ve evlenmişim. İyi ki çocuğum olmuş” dedi.

“BİZ AYRILAMAYIZ”

“Hülya Avşar ile yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Asla ama biz ayrılamayız. Zaten Zehra için evlenmiştik” yanıtını verdi.

“HALA UTANIYORUM”

Kaya Çilingiroğlu, Feraye Tanyolaç ile ilişkisinin ortaya çıktığı meşhur ‘Ferrari’ olayına dair şunları söyledi: “İçkiden uzak durmadık, Allah çarptı. O görüntüleri hâlâ seyretmedim, hâlâ utanıyorum.”
 

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