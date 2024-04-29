Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik oldu

Kaynak: Sabah
Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç ev sahibiyle mahkemelik oldu
Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç, Bebek'te Arif Paşa Korusu'nda bulunan bir apartman dairesi için ayda 11 bin lira öderken, ev sahibinin kira bedelini 80 bin liraya çıkarmak istemesi üzerine mahkemeye başvurdu. Üstelik de Tanyolaç, evin fareli olduğu idda etti.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; Kaya Çilingiroğlu’nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın dilekçesinde, yaşadığı yerin kapıcı dairesi olduğunu ve evin gecekondu durumunda olduğunu belirtti.

Ayrıca Tanyolaç, "Depremde yıkılma riski çok yüksek, ölümle burun buruna yaşıyorum" ifadesiyle, kira üst sınırının 80 bin değil, 45 bin lira olması gerektiğini ve bilirkişi incelemesiyle kira bedelinin belirlenmesini talep etti.

Benzer durumlar, kira anlaşmazlıkları ve mahkeme süreçleriyle ilgili sıkça karşılaşılan olaylar olduğu biliniyor.

Örnek olarak ünlü bir sanatçının, kira artışı nedeniyle ev sahibine karşı açtığı dava veya bir mahalledeki tüm kiracıların, haksız kira artışlarına karşı bir araya gelip dava açmaları gösterildi.

Bu tür olaylaın genellikle medyanın da ilgisini çeker ve kamuoyunda geniş yankı bulduğu biliniyor.

Tanyolaç'ın durumu da, kira artışları ve yaşam koşullarıyla ilgili daha geniş bir tartışmanın parçası olabileceği bildirildi.

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