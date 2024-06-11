Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı tanıdık çıktı. Sevgilisi kızı Zehra'dan küçük

Düzenleme: Kaynak: OnurAkayMedya
Kaya Çilingiroğlu’nun yeni aşkı tanıdık çıktı. Sevgilisi kızı Zehra'dan küçük

Mehmet Ali Erbil ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Nevide Çiçek, şimdi Çilingiroğlu ile aşk yaşamakta olduğu iddia edildi.

Ünlü spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun özel hayatı, son zamanlarda magazin gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Hülya Avşar ile evliliğinden sonra yaşadığı ilişkilerle sık sık gündeme gelen Çilingiroğlu, bu kez 22 yaşındaki sunucu ve oyuncu Nevide Çiçek ile yeni bir ilişkiye başladı.

İddialara göre, Mehmet Ali Erbil ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Çiçek, şimdi Çilingiroğlu ile aşk yaşamakta.

Kaya Çilingiroğlu, daha önce 2005 yılında Hülya Avşar'dan, 2014 yılında ise Feraye Tanyolaç'tan boşanmıştı.

60 yaşındaki Çilingiroğlu'nun, kendisinden 38 yaş küçük olan Çiçek ile İstanbul Hisar Balıkçısı'nda baş başa yemek yerken görüntülendiği ve ilişkilerini kadeh tokuşturarak kutladıkları belirtildi.

OnurAkayMedya'dan Erkan Özbey'in haberine göre; Bu yeni ilişki, Çilingiroğlu'nun Hülya Avşar'dan olan 26 yaşındaki kızı Zehra'dan dört yaş küçük olan Çiçek ile birlikteliğiyle dikkat çekti.

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