Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 137, Konaklı'da 100, Nemrut'ta 92, Kartalkaya ve Çambaşı'nda 87, Erciyes ve Zigana'da 85, Sarıkamış'ta 71, Uludağ'da 55, Hakkari'de 45, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 35 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:
|Merkez
|21.03.2025
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-9
|-6
|Ergan
|KY
|-9
|-2
|Konaklı
|KY
|-9
|-4
|Nemrut
|KY
|-7
|-2
|Kartalkaya
|PB
|-11
|1
|Çambaşı
|KY
|-7
|-2
|Erciyes
|S
|-12
|-4
|Zigana
|GSY
|12
|19
|Sarıkamış
|KY
|-7
|-2
|Uludağ
|AB
|-8
|1
|Hakkari
|KY
|-10
|-4
|Yıldız Dağı
|HKY
|-3
|1
|Yalnızçam
|KY
|-4
|-2