Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Hakkari zirvede

Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Hakkari zirvede
Hakkari’deki kayak merkezi, 168 santimetre kar kalınlığı ile en fazla kar kalınlığına sahip merkez oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekilde ölçüldü: Kartalkaya 167 santimetre, Sarıkamış 152 santimetre, Palandöken 150 santimetre, Ergan 128 santimetre, Erciyes 72 santimetre, Yalnızçam 62 santimetre, Uludağ 60 santimetre, Davraz 50 santimetre, Kartepe 49 santimetre, Haserek 47 santimetre, Ovacık 35 santimetre, Ilgaz 33 santimetre, Yıldızdağı 30 santimetre, Mersivan 28 santimetre, Denizli 20 santimetre, Kop ve Çambaşı 18 santimetre, Murat Dağı 13 santimetre, Gevaş 11 santimetre, Yıldıztepe 15 santimetre ve Keltepe 5 santimetre.

İşte, bazı kayak merkezlerindeki en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri;

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