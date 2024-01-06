Kayalıklara sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Kaynak: İHA
Kayalıklara sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sahilde kayalıklara sıkışan bir çocuk, itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucu kurtarıldı.

Balıkesir'in Bandırma sahilinde balık tutan bir vatandaş balık kovasını kayalığa düşürünce, Egahan Ş. (12) adlı çocuk düşen balıkları toplamak için kayalıklara indi. Ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden çocuk düştü ve ayağı kayalıklara sıkıştı.

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Bölgedeki vatandaşlar çocuğu kurtarmaya çalışa da çabalar başarısızlıkla sonuçlandı. Durumun yetkililere ihbar edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıkta sıkışan çocuk, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

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Egahan Ş.'nin durumun iyi olduğu, önlem amaçlı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği bilgisi öğrenildi.

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