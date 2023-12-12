Kayalıklarda deniz canavarı bulundu. Tam 150 milyon yaşında

Bilim insanları yaptıkları keşifte devasa deniz canavarı kalıntılarına ulaştı. İşte 150 milyon yaşındaki devasa deniz canavarı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kayalıklarda deniz canavarı bulundu. Tam 150 milyon yaşında

BBC’de yer alan habere göre, Bristol Üniversitesi’ndeki bilim insanları bir deniz canavarına ait olan kafatası fosilini keşfetti.

Yaratığın plisaur deniz canavarı olduğunu söyleyen bilim insanları yaklaşık 150 milyon yıl önce var olduğu düşünüyor.

Fosil, şimdiye kadar bulunan türünün en eksiksizlerinden biri olduğu belirtiliyor. Kafatası Yeni Yıl Günü'nde gösterilen bir BBC belgeselinde yer alacak.

Fosilin İngiltere'nin Dorset kentindeki Jurassic Coast'taki uçurumlardan çıkarılırken, iki metre uzunluğunda olduğu belirlendi. Bir fosil uzmanı olan Steve Etches, hiçbir yerde bu kafatası gibi bir şeyin olmadığını vurguladı. Etches, "Dünya çapında, bu ayrıntı düzeyinde neredeyse hiç örnek bulunmadı. Ve eğer öyleyse, parçaların çoğu eksiktir, oysa bu, biraz çarpık olsa da her kemiği mevcut." dedi.

Deniz canavarının kafatasında avını tek bir ısırıkta öldürmek için kullanabileceği 130 adet uzun, jilet gibi keskin dişleri bulunuyor. Uzmanlar, pliozorun 10-12 metre uzunluğunda olabileceğini ve yüzgeç benzeri dört uzvunu suda hızlanmak için kullanmış olabileceğinin altını çiziyor.

Bristol Üniversitesi'nden Dr Andre Rowe, "Hayvan o kadar büyüktü ki, kendi alanında bulunabilecek kadar talihsiz olan her şeyi etkili bir şekilde avlayabileceğini düşünüyorum. Bunun bir nevi su altı T. Rex'ine benzediğine hiç şüphem yok." ifadelerini kullandı.

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